Encontraram a versao antiga de um meme moderno – vem do século XVIII

O meme conhecido como ‘Distracted Boyfriend’ (Namorado Distraído) retrata um jovem olhando para uma garota que passa por ele, enquanto sua namorada, que está ao seu lado, lança para o parceiro um olhar de indignaçao. Pois bem – um usuário do Twitter encontrou o que poderia muito bem ser a versao antiga desse meme moderno. Trata-se de uma pintura de 1761, do artista britânico Joshua Reynolds, intitulada ‘Garrick Between Tragedy and Comedy’ (Garrick entre a tragédia e a comédia). Aqui, como lá, um homem – no caso da pintura, o ator inglês David Garrick – aparece entre duas mulheres, numa situaçao similar à da imagem que se popularizou em 2017. Moral da história, segundo o DesignTAXI – “Dois séculos depois, parece que o mundo nao aprendeu a liçao.” ;-)

I’ve found the 18th century equivalent to the distracted boyfriend meme pic.twitter.com/QDKjygVDcr — big sue (@ELXGANZA) 16 de abril de 2018

I see no difference pic.twitter.com/GtK4DwDVrz — Robin Good fellow (@R3dLeprechaun) 16 de abril de 2018

