Esgotando a fórmula – MasterChef fica 75% do ano na grade da Band

Quem assiste ao MasterChef sabe que a Band nao está poupando o formato. Em 2017, o programa foi exibido ao longo de 39 semanas, o que significa que o reality culinário esteve na grade de programaçao da emissora durante 75% do ano. A ediçao com cozinheiros amadores terminou em 22 de agosto e a versao ‘Profissionais’ estreou apenas duas semanas depois, com 3 episódios a mais do que a 1ª ediçao exibida em 2016. Além disso, a duraçao dos episódios – de cerca de 2 horas, se estendendo pelo menos 30 minutos além da meia-noite – parece testar o sono e a paciência dos telespectadores. A audiência dá o recado, conclui Mauricio Stycer – em Sao Paulo, a audiência média do 1º ‘MasterChef Profissionais’ foi de 6,84 pontos. Este ano, caiu para 4,86.

