Netflix tira sarro de 53 de seus usuários em tuite que lembra campanha do Spotify

No final do ano passado, o Spotify lançou uma campanha que divulgava, de forma engraçada, alguns dos hábitos mais estranhos de seus usuários – em outras palavras, tirava um sarro, de leve, daqueles que usam o serviço de streaming de música. Este ano, repetiu a dose, criando novos outdoors que transformam hábitos de usuários em chamadas engraçadinhas. A Netflix parece ter gostado da brincadeira, porque nessa 2ª feira, dia 11, publicou um tuite nos mesmos moldes – “Às 53 pessoas que assistiram ‘O Príncipe do Natal’ todos os dias pelos últimos 18 dias: quem machucou vocês?” O filme, original da Netflix, é uma comédia romântica no melhor estilo ‘Sessao da Tarde’ – “bom de tao ruim”, descreve o AdFreak. O BuzzFeed, aliás, tem a mesma opiniao. Com 400 mil <3, o tuite já é um dos mais curtidos da Netflix. Mas nem todo mundo está achando engraçado – o serviço também está sendo criticado por divulgar dados de sua base de usuários para fazer piada, como conta o Telegraph.

To the 53 people who’ve watched A Christmas Prince every day for the past 18 days: Who hurt you? — Netflix US (@netflix) 11 de dezembro de 2017

