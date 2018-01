No ranking dos melhores países do mundo, Brasil fica em 1º lugar em 1 quesito

Acaba de ser divulgado o mais recente ranking dos ‘Best Countries’ (Melhores Países), que avalia o desempenho global dos países com base em uma variedade de métricas. A lista é compilada pelo US News & World Report em parceria com o BAV Group, da Y&R, e com a Wharton Business School. Em 1º lugar, pelo 2º ano consecutivo, aparece a Suíça. Na sequência vêm Canadá, Alemanha, Reino Unido, Japao, Suécia, Austrália, EUA, França e Holanda. O Brasil aparece em 29º lugar, logo atrás da Grécia e à frente de Israel. Mas em uma subcategoria da pesquisa, como destaca o Quartz, as terras brasileiras sao campeãs – “Apesar da Suíça ter mais pontos no geral, ela marca pouco nos quesitos aventura e influência cultural. Entao, se você está procurando por um lugar mais aventureiro, vá para o Brasil, que ficou no topo desse subranking.” Apesar do desastre nos indicadores de qualidade de vida, cidadania, poder e empreendedorismo, por exemplo, o Brasil ganhou nota 10 na categoria ‘Aventura’ por ser “divertido”, ter “belos cenários”, “clima agradável”, ser “amigável” e “sexy”. A pesquisa ouviu 21 mil pessoas de todo o mundo, que julgaram os países de acordo com 65 indicadores. Leia mais aqui.

