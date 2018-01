O alarme falso de míssil no Havaí – seria um banner o culpado de tudo? ;-)

No último sábado, uma mensagem foi enviada para os celulares dos habitantes do Havaí dizendo que um míssil estava a caminho e que todos deveriam procurar abrigo imediatamente. O aviso, no entanto, foi um alarme falso – grosseiramente, as autoridades explicaram que um funcionário “apertou o botao errado”. Como a internet nao perde a piada, no Reddit já se espalhou o que seria um screenshot do sistema de emergência do Havaí – veja abaixo. A imagem mostra uma tela com 2 botoes – “Enviar Aviso Real” e “Enviar Aviso de Teste”. Por causa de um banner publicitário que surgiu na última hora deslocando os botoes, o tal funcionário teria cometido a falha. ;-) Via Neatorama.

publicidade publicidade