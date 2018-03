Wendy’s ataca novamente – provoca McDonald’s pelos hambúrgueres congelados

O McDonald’s anunciou recentemente que vai usar carne fresca em 2 de seus hambúrgueres – Quarter Pounder e Signature Crafted Recipe – em 14 mil restaurantes da rede nos EUA até o final de junho. Ciente da novidade, a Wendy’s nao perdeu a oportunidade de, mais uma vez, provocar o concorrente. No Twitter, mandou essa – “Ei, McDonald’s, soube da notícia. Feliz Dia Nacional da Comida Congelada para você por toda a carne congelada que está nos seus cheeseburgers.” Na sequência, tuitou fotos de vários hambúrgueres do McDonald’s em versoes nada apresentáveis, muito menos apetitosas, veja abaixo. “Algumas pessoas vao usar carne fresca em ALGUNS cheeseburgers, PARTE do tempo. Nós acreditamos no uso de carne fresca, nunca congelada, em todos os cheeseburgers, todos os dias”, concluiu. Via DesignTAXI.

Hey @McDonalds, heard the news. Happy #NationalFrozenFoodDay to you for all the frozen beef that’s sticking around in your cheeseburgers. — Wendy's (@Wendys) 6 de março de 2018

This one too? Yep. Doesn’t even have a slice of cheese to keep it warm. pic.twitter.com/8EeNTmnop6 — Wendy's (@Wendys) 6 de março de 2018

It’s almost like you still serve way more frozen beef. pic.twitter.com/vouLDOa39r — Wendy's (@Wendys) 6 de março de 2018

