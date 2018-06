100 anos de animaçao brasileira em 100 segundos – veja esse vídeo

A animaçao brasileira será homenageada no Festival de Annecy – tradicional festival de animaçao que acontece na cidade de mesmo nome, na França, entre os dias 11 e 16 de junho. A pedido da Apex-Brasil (Agência Brasileira de Promoçao de Exportaçao e Investimentos), a F/Nazca Saatchi & Saatchi criou esse filme, que em 100 segundos relembra os 100 anos da animaçao brasileira. Tem desde o ratinho do Castelo Rá-Tim-Bum até o Cuca, do filme “O Menino e o Mundo”, que concorreu ao Oscar em 2016, sem deixar de lado ícones da propaganda que marcaram época, como o homenzinho azul dos cotonetes. ;-) A produçao é da Vetor Zero.

