12 embalagens que fizeram o papel de propaganda enganosa – veja isso

A embalagem nao é comercial, outdoor nem spot mas sem dúvida é uma das principais formas de anunciar um produto e tentar cativar o consumidor. Aliás, no lugar onde ele mais precisa ser persuadido – o ponto de venda. É por isso que, inúmeras vezes, a decepçao é tao grande quando você chega em casa, tira o produto da embalagem e descobre que ele pouco ou nada tem a ver com aquela imagem do pacote. O Bored Panda reuniu dezenas de exemplos de embalagens que fazem o consumidor se sentir um verdadeiro trouxa – veja 12 abaixo e todas aqui.

Afinal, é Páscoa ou é Natal?

100% de suco mas contém 27% de suco – oi?

Chocolate ao leite recheado com mentiras e decepçoes

Seria um panda transgênico?

Afinal, essa lata é 30% ou 40% maior, Campbell’s?

Livre de glúten mas contém glúten – assim fica difícil

Uma embalagem é grande e a outra é média, mas a quantidade de batatas fritas é a mesma, ok?

Duas colheradas de passas que, juntas, nao chegam a uma

A pizza é de pepperoni, mas só até onde a vista alcança

Essa calda de chocolate da Hershey’s tem mais cálcio mesmo tendo 0% de cálcio

Batatas Lay’s agora vem num pacote maior – que é menor do que o original

Piu-piu Xing Ling

publicidade publicidade