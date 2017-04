‘Estaciona no Leblon’ – Caetano e Gil comentam manchetes engraçadas

Lembra de “Caetano estaciona carro no Leblon” e “Gilberto Gil dá palmadinha no bumbum de Valesca Popozuda“? Essas notícias que definitivamente nao mudaram a sua vida agora ganham os comentários de seus protagonistas. Caetano Veloso e Gilberto Gil foram entrevistados pelo Deezer e, além de relembrar os fatos que deram origem às notas, também dedicaram uma música para cada uma dessas notícias publicadas em sites de celebridades. Todas as músicas escolhidas pela dupla você confere na playlist logo abaixo.

A propósito, leia também:

Huck, Serginho e o curioso caso das notícias que nao vao mudar o mundo ;-)

