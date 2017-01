Nessa campanha da TBWA, publicitários lêem citaçoes de suas colegas mulheres

A TBWA Worldwide lança hoje, por ocasiao do Dia Internacional da Mulher, uma campanha para salientar a importância de reconhecer as questoes relacionadas às mulheres como questoes de interesse de todos, principalmente no local de trabalho, e para ecoar o tema dedicado ao Dia Internacional da Mulher de 2016: Uma Promessa de Igualdade. A campanha, com a marca “Assuma a Liderança” (Take The Lead), inclui um filme de 2 minutos que traz homens de toda a rede global da TBWA recitando citaçoes feitas por suas colegas mulheres. As citaçoes foram solicitadas através de uma pesquisa global anônima em que as mulheres do meio publicitário foram convidadas a contar algumas das questoes e injustiças que enfrentaram, ou esperam enfrentar, ao longo dos anos na carreira publicitária. A campanha foi criativamente concebida pela TBWA\Media Arts Lab e executada localmente em toda a rede da TBWA, com a trilha sonora original da música “Streak“, composta por Emilie Levienaise-Farrouch.

Segundo a TBWA, “Assuma a Liderança” nasceu da observaçao de que, apesar do aumento recente e bem-vindo de iniciativas que focam a igualdade entre os sexos, a indústria publicitária continua necessitando de uma massa crítica de colegas do sexo masculino que defenda a causa da igualdade. A campanha visa enfatizar a ironia desses sentimentos por parte dos homens e, mais importante, ressaltar o fato de que os problemas enfrentados pelas mulheres nao podem e nao devem ser enfrentados ou modificados somente por elas. “Esta campanha nao é sobre mulheres que ‘necessitam’ de vozes masculinas para serem ouvidas”, diz Erica Hoholick, presidente da TBWA\Media Arts Lab. “Trata-se de reconhecer a necessidade de interromper o ciclo de mulheres falando com/para as mulheres sobre mulheres porque isso nao está funcionando. Temos que ter homens e mulheres a bordo e tomar medidas reais para criar uma mudança real. O futuro da nossa indústria depende disso”. A campanha faz parte de uma iniciativa maior da TBWA, o Projeto 20\20, que foi lançado em 2015 como um desafio com o objetivo de aumentar em 20% a presença das mulheres em papéis de liderança em toda a rede da TBWA até o ano de 2020.

publicidade publicidade