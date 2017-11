A 1ª novela ninguém esquece – ‘Gabriela’ faz 40 anos em Portugal

No dia 16 de novembro de 1977, o último capítulo da novela ‘Gabriela’, inspirada na obra de Jorge Amado, era exibida na RTP – canal público – em Portugal. Até hoje, muitos ainda se lembram da trama, protagonizada por Sônia Braga e Armando Bogus, e das cenas que provocaram grandes mudanças nos hábitos e na vida dos portugueses. “Há 40 anos terminava uma novela e começava uma história. A história da Globo com Portugal. Desde entao, todos os dias as novelas da Globo sao exibidas em Portugal”, informa Ricardo Pereira, diretor da emissora no país. Nas últimas 4 décadas, já foram exibidas no país perto de 200 novelas produzidas pela Globo – 127 na SIC, 45 na RTP e 17 inéditas no canal Globo. Durante todo esse tempo, outras grandes novelas viraram sucessos e continuam a fazer parte do imaginário do público português. Quem nao se lembra de ‘Roque Santeiro’, ‘Tieta’, ‘Salvador da Pátria’, ‘Rainha da Sucata’, ‘Irmao Coragem’ ou ‘Rei do Gado’? Hoje, as histórias sao outras, mas a sempre lembrada ‘Gabriela’ foi quem fez nascer em Portugal a paixao e o interesse do público pelo formato telenovela.

