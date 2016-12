#20things | 20 coisas que aconteceram na internet em 2013, uma só imagem

Já virou tradiçao – esse é o 4º ano em que o Syzygy Group divulga uma ilustraçao reunindo o que de melhor e mais estranho aconteceu na internet no ano que passou. A nova ediçao do ‘20 things that happened on the internet’ é criaçao dos irmaos Brosmind – Juan e Alejandro Mingarro. O desafio continua o mesmo – você consegue reconhecer os 20 fatos ilustrados na imagem? Veja em maior resoluçao aqui. Para dar uma maozinha, o Syzygy vai liberar dicas ao longo dos próximos dias. A lista com todas as respostas vem daqui a uma semana. E se você quiser concorrer a um poster desses, autografado pelos ilustradores, é só tuitar o link http://www.20thin.gs com a hashtag #20Things – todos os dias haverá sorteios e todos que tuitarem já estao participando. E sim, eles enviam para o Brasil ;-)

