3º ediçao do Lisbon International Advertising Festival – inscriçoes abertas e com desconto

Confesso que a 1ª coisa que fiz ao receber o release do Lisbon International Advertising Festival, com as fotos das “estrelas mundiais da publicidade” que farao parte do painel de jurados executivos na sua 3ª ediçao, foi contar quantas mulheres estariam presentes. Contas feitas, sao 4 entre os 11 convidados onde também está o presidente do júri, Ajaz Ahmed – CEO e fundador da AKQA. Uma boa média, digamos assim, para um mercado que na sua grande maioria ainda resiste à presença feminina nas suas equipes criativas e em cargos de direçao. Depois desse meu 1º momento “me too” – tema que virou sinônimo de assédios diversos e preconceitos de toda ordem – vamos aos nomes que estarao em setembro, em Lisboa, “para premiar as melhores campanhas do mundo e discutir o futuro da indústria”. Sao eles e… elas:

Eva Santos – Global Chief Creative Officer, Proximity Worldwide

Luís Silva Dias – Chairman FCB Portugal/Chief Creative Officer, FCB International

José António Gonçalves – Experience Architect Lead, Accenture Interactive

Mike Wente – Chief Creative Officer, VML North America

Corinna Falusi – Chief Creative Officer & Partner, Mother New York

James Temple – Executive Vice President & Chief Creative Officer, R/GA EMEA

Hugo Rodrigues – Chairman & CEO, WMcCann

Ilkay Gurpinar – Chief Creative Officer, TBWA/Istanbul

Alasdhair MacGregor – Vice President & Executive Creative Director, International Clients of BETC

Lisa De Bonis – Executive Digital Director & Partner, Havas London

Em ediçoes anteriores, o Lisbon Advertising Festival contou com a presença e a experiência de grandes profissionais que fizeram parte do Grand Jury e do painel Executive – presidido em 2016 por Washington Olivetto e em 2017 por Jacques Séguéla. “Este é um festival que nasceu para liderar mundialmente e prova que as agências que querem liderar o futuro têm que contar com Lisbon Crows (o troféu do corvo, símbolo de Lisboa) na sua prateleira”, avisa Ana Firmo Ferreira, CEO do Lisbon Advertising Festival. As inscriçoes estao abertas e as agências, marcas e produtoras que inscreverem já os seus trabalhos (e até 31 de maio) se beneficiarao de um desconto especial.

