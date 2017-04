6 anos de ‘Caetano estaciona no Leblon’ – cantor grava vídeo para Porta dos Fundos

A manchete “Caetano estaciona carro no Leblon nesta quinta-feira”, publicada pelo Terra há 6 anos, virou motivo de piada e até de suposta prova da morte do jornalismo – praticamente um símbolo das notícias banais que povoam vários recantos da internet. Tanto é que é relembrada todos os anos, numa espécie de comemoraçao de aniversário. Na última 5ª feira (sim, de novo uma 5ª feira), Caetano Veloso gravou um esquete, no Leblon, com Gregório Duvivier e a turma do Porta dos Fundos, justamente para “celebrar” os 6 anos da publicaçao. O vídeo ainda nao foi divulgado. Via Ancelmo.

