6 homens têm a mesma riqueza que 100 milhoes de brasileiros juntos

A notícia é do UOL – informa que os 6 homens mais ricos do Brasil concentram a mesma riqueza que toda a metade mais pobre da populaçao do país (mais de 100 milhoes de brasileiros). Os dados sao do relatório da ONG Oxfam divulgado nesta semana – o mesmo que revelou que os 8 homens mais ricos do mundo possuem tanta riqueza quanto as 3,6 bilhoes de pessoas que compoem a metade mais pobre do planeta. A ONG britânica de assistência social e combate à pobreza usa como base levantamentos sobre bilionários da revista Forbes e dados sobre a riqueza no mundo de um relatório do banco Credit Suisse. De acordo com a Forbes, as 6 pessoas mais ricas do Brasil sao Jorge Paulo Lemann, sócio da Ambev (dona das marcas Skol, Brahma e Antarctica) e dono de marcas como Budweiser, Burger King e Heinz; Joseph Safra, dono do banco Safra; Marcel Herrmann Telles, sócio da Ambev e dono de marcas como Budweiser, Burger King e Heinz; Carlos Alberto Sicupira, sócio da Ambev e dono de marcas como Budweiser, Burger King e Heinz; Eduardo Saverin, cofundador do Facebook; e Joao Roberto Marinho, herdeiro do grupo Globo. Em 2016, a fortuna somada desses 6 empresários era de USD 79,8 bilhoes (cerca de R$ 258 bilhoes).

