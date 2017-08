7 a 1 | Foto de Podolski no Brasil é usada em matéria sobre tráfico humano

Você conhece o site Breitbart News? Conhecido por ser um site anti-globalista de direita, ele publicou na 6ª feira (18) uma matéria sobre tráfico humano, no qual dizia que a polícia espanhola havia acabado com uma gangue que levava imigrantes do Marrocos até o Estreito de Gibraltar em jet skis. Até aí, tudo bem – o problema é que, para ilustrar a matéria, o Breitbart usou uma foto do craque alemao Podolski passeando de jet ski no Brasil, mais precisamente na Bahia, durante a Copa de 2014 (!). O Breitbart ficou famoso de um ano para cá, quando seu dono, Steve Bannon, foi um dos líderes da campanha de Donald Trump à presidência americana. 7 a 1 foi pouco? Notícia do The Independent.

publicidade publicidade