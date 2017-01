85% dos designers gráficos receberam propostas para trabalhar de graça em 2016 – sabe qtos aceitaram?

Uma pesquisa feita no Reino Unido com 1.009 freelancers mostrou que, em 2016, 85% dos designers gráficos receberam propostas para trabalhar em troca de ‘exposiçao’ – em outras palavras, trabalhar de graça. Quantos aceitaram? Nem tao poucos assim – 9%. Ainda segundo a pesquisa, feita pela startup Approve.io, os únicos profissionais mais solicitados para trabalhar de graça do que os designers gráficos foram os fotógrafos – 87% receberam esse tipo de proposta e 16% concordaram. Também apareceram nos resultados ilustradores (81% receberam proposta de trabalho grátis, 8% aceitaram), desenvolvedores front-end (74% solicitados, 5% concordaram) e desenvolvedores back-end (71%; 4%). No geral, a 70% dos freelancers foi pedido que trabalhassem sem qualquer remuneraçao financeira, e no total 9% aceitaram. Desses 9%, 80% disseram que concordaram pela experiência. Freelancers com menos de 25 anos se mostraram 2 vezes mais propensos a trabalhar de graça do que seus colegas mais velhos. Para Sir Cary Cooper, especialista em saúde ocupacional, trata-se de um problema sério, e esse tipo de acordo de trabalho raramente funciona da forma que o freelancer espera. “Algumas empresas, especialmente aquelas em indústrias glamurosas ou competitivas, sofrem com um senso de privilégio. Elas parecem acreditar que ter o seu nome no portfólio é pagamento suficiente para um freelancer jovem e inexperiente”, diz Cooper. Via Creative Bloq.

