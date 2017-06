Publicitário brasileiro é destaque nos Prêmios Lusófonos da Criatividade

“Eles passarao… Eu passarinho!” Foi assim, citando Mário Quintana, que Edson Athayde – CEO e CCO da FCB Lisboa -, escolhido para receber o Prêmio Carreira, terminou as suas palavras de agradecimento no cinema Sao Jorge, palco da entrega dos Prêmios Lusos deste ano. Uma noite de encontros com amigos, imagens, música e palavras que sinalizaram a trajetória do homenageado “devido ao papel que tem desempenhado na publicidade portuguesa”. De acordo com a organizaçao, o profissional brasileiro tem influenciado também a comunicaçao em língua portuguesa, “sendo uma fonte de inspiraçao para as novas geraçoes”. A seguir, foram entregues os prêmios Lusos para outros vencedores e suas agências. No final, mais um momento, digamos assim, “passarinho”, ainda estava reservado a todos – a FCB Lisboa foi escolhida, pela 2ª vez seguida, a Agência do Ano.

