As 50 maiores agências do Brasil de acordo com o investimento dos anunciantes

A Kantar IBOPE Media divulgou hoje a lista das 50 maiores agências de publicidade do Brasil em 2015, de acordo com o investimento publicitário dos anunciantes. A Y&R continua na liderança do ranking, com um investimento de mais de R$ 7 bilhoes entre janeiro e dezembro do ano passado. Em seguida aparecem Ogilvy e Mather Brasil, Africa, WMcCann, AlmapBBDO e Leo Burnett Tailor Made, todas com mais de R$ 3 bilhoes em recursos investidos em mídia.





