Abba se reúne em estúdio após 35 anos para lançar duas músicas inéditas

É um bom dia para os saudosistas – o Abba, lendária banda sueca de música pop, anunciou que irá lançar músicas novas pela 1ª vez em 35 anos. Pelo seu Instagram oficial, o grupo disse que a ideia de fazer uma turnê “virtual”, com hologramas se apresentando no lugar deles, teve uma “consequência inesperada“, que foi a vontade dos 4 membros de se juntarem uma vez mais para gravar material inédito. “Foi uma experiência extremamente feliz”, diz o relato da banda, que confirma que o Abba tem duas músicas novas prontas. Uma delas, “I Still Have Faith In You“, será apresentada num especial de TV em dezembro. “Nós envelhecemos, mas a música é nova. E traz uma boa sensaçao.” Resta esperar para ver o que vem por aí. Notícia do The Independent.

