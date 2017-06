Acabou o mistério – Anselmo Ramos revela sua inveja criativa na Envy Chain

Do que uma grande ideia publicitária precisa para ser posta em prática? Em 1º lugar, uma grande equipe criativa para pensá-la. E em 2º lugar, um anunciante corajoso disposto a apostar e a experimentar. O resultado pode nao ser o esperado, mas se for, as chances de se tornar um ‘Real Beauty Sketches‘ sao enormes. Anselmo Ramos foi o líder criativo responsável por um dos maiores sucessos da criatividade latino-americana dos últimos tempos. Invejado criativamente no mundo todo pela campanha para Dove, ganhou todos os prêmios mundiais da indústria criativa. Agora, ele revela sua inveja criativa no capítulo 59 da Envy Chain. A campanha que ele escolheu nao ganhou nenhum prêmio internacional, mas resolveu de forma magistral um briefing que a maioria das agências teria encarado como mais uma promoçao para uma operadora de televisao a cabo. Quer saber que campanha inveja o invejado Anselmo Ramos? Aperta o play! ;-)

