Achavam q era o RH, mas foram entrevistados pelo presidente da empresa – veja

Querendo atrair profissionais da geraçao millenial, a Raízen, empresa de energia, estreia campanha protagonizada por seu presidente. O vídeo mostra cenas reais das entrevistas de 3 candidatos às vagas do programa de estágio da empresa. Eles imaginavam que estavam conversando com um profissional da área de Recursos Humanos, mas, ao final, descobrem que foram entrevistados por Luis Henrique Guimaraes, presidente da Raízen. A açao foi criada pela VML e divulga o Programa Jovens Talentos, que oferece 130 oportunidades com possibilidade de efetivaçao.

