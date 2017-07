Aconteceu de novo – foi tirar selfie e destruiu obras de arte no valor de USD 200 mil (!)

Uma visitante da galeria 14th Factory, em Los Angeles, na Califórnia, causou nada menos do que USD 200 mil de prejuízo por causa de uma selfie. O vídeo de uma das câmeras de segurança do local mostra a garota se abaixando, perto de um pedestal que continha uma das obras em exposiçao, para tirar uma foto. Ela acaba encostando no pedestal, que cai e gera um efeito dominó, derrubando outros 10 pedestais na sequência. Segundo o museu, 3 esculturas foram permanentemente danificadas e outras sofreram danos em “graus variados”. A exibiçao, chamada ‘Hypercaine’, é composta por uma série de coroas criadas com diferentes materiais – desde ouro, prata e mármore até nylon e madeira. Com informaçoes do Mashable e do Gizmodo.

Relembre outros casos tao desastrosos quanto esse:

Destruiu escultura de Lego no valor de USD 15 mil, estava em exposiçao há 1 hora

No museu – confundiu obra de arte de USD 89 mil c/ palavras cruzadas e preencheu

Tropeçou no museu, fez um buraco num quadro avaliado em USD 1,5 milhao

Mais um | Ignorou as regras do museu e deixou relógio raro cair e se despedaçar



