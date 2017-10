Acusada de racismo, Kellogg’s pede desculpas por desenho em caixa de cereal

Uma olhada rápida e vc logo percebe – nessa ilustraçao, enquanto os personagens amarelos se divertem, o único de pele marrom trabalha limpando o chao. O desenho ilustra a embalagem do cereal Corn Pops, da Kellogg’s. Ou melhor – ilustrava. Depois de ser acusada de ensinar racismo às crianças pelo autor Saladin Ahmed, a empresa pediu desculpas. Disse que o desenho já havia sido atualizado e que estará nas lojas em breve. “A Kellogg’s está comprometida com a diversidade e inclusao. Nao foi nossa intençao ofender – pedimos desculpas”, tuitou a fabricante. Com BBC.

hey @KelloggsUS why is literally the only brown corn pop on the whole cereal box the janitor? this is teaching kids racism. pic.twitter.com/Nh7M7IFawW — Saladin Ahmed (@saladinahmed) 24 de outubro de 2017

Kellogg is committed to diversity & inclusion. We did not intend to offend – we apologize. The artwork is updated & will be in stores soon. — Kellogg’s (@KelloggsUS) 24 de outubro de 2017

today I used the computer in my pocket to get a cereal company to make their boxes less racist what even is the 21st century — Saladin Ahmed (@saladinahmed) 25 de outubro de 2017

