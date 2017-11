Acusado de assédio sexual, protagonista de ‘Transparent’ deixa a série

O astro da série da Amazon ‘Transparent‘, Jeffrey Tambor, decidiu pedir demissao e deixar o programa. Tambor é mais um dos profissionais de Hollywood a ter sido acusado de assédio sexual recentemente – no caso dele, há duas pessoas que afirmam ter sido assediadas, ambas no set de gravaçao do seriado. O ator nega veementemente que tenha tido essa conduta, mas, mesmo assim, disse ao Deadline que nao vê mais como retornar à série após esses acontecimentos. ‘Transparent‘ tem 4 temporadas e gira em torno da transexualidade da personagem vivida por Jeffrey Tambor. É possível que a série continue sem ele, embora a Amazon ainda nao tenha anunciado qualquer decisao.

