Adeus aos pontos | Novo dispositivo promete substituir as suturas

Uma startup de Seattle, nos EUA, desenvolveu um novo ‘dispositivo de fechamento de pele‘ chamado microMend, que combina a força das suturas com a facilidade de aplicaçao de um band-aid. Claro, o produto ainda está em fase de testes, mas, de acordo com o Gizmodo, pode estar em breve na farmácia mais perto de você. Trata-se de um adesivo fino com 2 grampos pequeninos de cada lado, e a aplicaçao é indolor. Como os grampos ficam muito próximos, quase nao sobra espaço de abertura na ferida, evitando contaminaçao enquanto a pele se regenera. Também nao há necessidade do uso de agulhas para que o microMend seja aplicado, e sua remoçao pode ser feita pelo próprio paciente, em casa. Será esse o futuro na área da saúde?

