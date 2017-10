Adeus, piscadas | Photoshop Elements abre olhos fechados em fotos

Você já tirou aquela foto especial e, quando foi olhar a câmera, viu que ela capturou justamente o momento em que você ficou de olhos fechados? É isso que a Adobe quis resolver com a versao 2018 do Photoshop Elements, que conta com a funçao ‘abrir olhos fechados‘. O Photoshop Elements é uma versao mais simples do software, ideal para, digamos, aquele pessoal nao tao ligado em tecnologia. E, como todo mundo já teve problemas com fotos de olhos fechados, a Adobe utilizou inteligência artifical para desenvolver essa funçao que, claro, nao faz mágica. É preciso selecionar o rosto com os olhos fechados; em seguida, o software abre sua biblioteca de imagens e, nela, é preciso escolher algumas outras fotos em que a pessoa em questao está com os olhos abertos. Automaticamente, o Photoshop Elements seleciona a que mais combina com a foto que está sendo tratada e entao troca os olhos fechados pelos abertos. Notícia do Gizmodo.

