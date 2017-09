Adidas lança tênis à prova de cerveja e vômito para a Oktoberfest

A Oktoberfest começa dentro de algumas semanas em Munique, e a Adidas já está promovendo a tradicional festa alemã com um lançamento inusitado – um tênis de couro que é à prova tanto de cerveja quanto de vômito, duas coisas que caminham quase juntas nessa época. Inspirado nos tradicionais trajes alemães, o sapato se chama ‘Adidas München‘ e possui um revestimento extra, que impede que esses líquidos indesejados penetrem nele. As cores sao amarronzadas, lembrando as roupas bávaras, e ainda contam com uma inscriçao em dourado – “prost“, palavra que é usada pelos alemães para brindarem. Claro, para completar o pacote, você ainda compra o tênis e ganha uma caneca de chopp de brinde. Interessou? O preço é um pouquinho salgado – o Adidas München sai por cerca de R$ 650,00. Notícia do The Independent.

