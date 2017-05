Adidas responde a homofóbicos que nao gostaram de seu post para o Dia dos Namorados

Nesse domingo, dia 14 de fevereiro, Dia dos Namorados em boa parte do mundo, a Adidas divulgou em seu Instagram a foto de 2 mulheres, uma de frente para a outra – indicando o momento de um beijo. A imagem só mostra as pernas, com destaque para os pares de tênis, ambos da Adidas e ambos iguais. Na legenda, a frase: “The love you take is equal to the love you make” (O amor que você dá é igual ao amor que você recebe). Nos comentários da foto, as reaçoes se dividiram entre os que apoiaram e os que reclamaram da atitude da marca. No screenshot abaixo você vê 2 comentários – “Que vergonha, Adidas!!!! Estou indo para a Nike agora” e “WTF Adidas???? Esse dia é para homem e mulher, quando sao um casal. Nao para lésbicas, Adidas estúpida”. A resposta da marca veio em seguida – “Nao, esse dia é para o AMOR. Feliz Dia dos Namorados”. ;-)

