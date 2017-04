Adorável – gêmeas recriam cenas de Frozen e viralizam na internet

Quem nunca viu uma criança encantada pela animaçao ‘Frozen – Uma Aventura Congelante‘? Impossível, né? Duas gêmeas pequeninas americanas comprovaram essa regra e viralizaram na internet num vídeo em que imitam uma série de cenas das personagens Elsa e Anna. As irmãs Madelyn e Scarlett Jordan, da Filadélfia, que estao quase completando 2 anos, foram filmadas pela mamãe Colleen encenando sua própria versao do filme. No Facebook, o vídeo já foi visto mais de 45 milhoes de vezes desde que foi postado, em 27 de março. Os bebês já viram o filme da Disney tantas vezes que recriam as cenas praticamente sem olhar pra tela, só usando a memória. Do Daily Mail.

