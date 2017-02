Adriana Calcanhotto vai dar aulas na Universidade de Coimbra

Saudada pela crítica e com milhares de fãs aqui em Portugal, Adriana Calcanhotto vai abrir um novo caminho na sua vitoriosa trajetória artística no país, convidada que foi para ser professora, durante um semestre, na Universidade de Coimbra, uma das mais antigas da Europa. “Larguei tudo no Brasil para viver essa maravilha”, disse na sua ótima entrevista no último sábado para o DN, com direito a matéria de capa e alguns segredos sobre as suas cinco ‘master classes’ já programadas – a 1ª é agora no dia 22 – e com lotaçao esgotada. Adriana vai cantar pouco nas suas aulas, mas vai falar principalmente do que gosta – música, letras, poemas, trovadores medievais e contemporâneos, parangolés de Hélio Oiticica, Vinícius, Bob Dylan, entre outros.

