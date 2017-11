Aecio dispensa marqueteiro – quer outro em 2014 para disputar presidencia

Momentos dificeis

Dado pela Folha como “principal candidato da oposiçao”, o senador mineiro Aecio Neves resolveu dispensar seu marqueteiro – o publicitario Renato Pereira, da Prole. Estaria insatisfeito com o baixo resultado acumulado até agora e pretende anunciar novo time do marketing somente no ano que vem – “Houve, desde o início da parceria entre Pereira e Aécio, uma diferença de estilos e concepçao de comunicaçao” – justifica a Folha, parceira na tarefa de eleger o candidato – “O senador mineiro achava que deveria repetir a receita que lhe deu a vitória duas vezes em Minas, enquanto a equipe do publicitário se ressentia de falta de autonomia” – diz o jornal.

