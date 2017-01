Aeromoça explica atraso do voo para os passageiros – “nós nao queremos morrer”

Entre as frases que nenhum passageiro gostaria de ouvir dentro de um aviao, “Nós nao queremos morrer” certamente é uma delas, especialmente se for pronunciada por um membro da tripulaçao. Quem observa é o RT, falando sobre a equivocada escolha de palavras de uma aeromoça da Ryanair num voo de Glasgow a Dublin, na noite desse domingo. O voo estava 8 horas atrasado, diz o site, e por causa do acúmulo de neve nas asas, a aeronave nao podia decolar. “O capitao nao pode decolar se temos neve nas asas. Nao queremos morrer”, disse a aeromoça. Ella Ryan, passageira do voo FR5773, postou vídeo do ocorrido no Facebook, e disse que o recado extremamente franco da aeromoça só piorou as coisas para os passageiros ansiosos. :-) Em comunicado, a Ryanair disse que vai falar com a funcionária envolvida – também pede desculpas pelo “comentário lamentável feito no calor do momento”.

