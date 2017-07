Africa anuncia nova diretora de criaçao – Renata El Dib para conta da Natura

A Africa anuncia uma nova profissional para o time de diretores de criaçao da agência. Diretora de arte por formaçao, Renata El Dib vem da Wieden + Kennedy. Com 15 anos de experiência, tem passagens por agências como Lowe, DM9DDB, LDC (Antiga Loducca) e Y&R. Na Africa, Renata vai duplar com Pedro Bullos. Os 2 serao responsáveis pela conta da Natura na agência, no time comandado pelo copresidente e CCO Sergio Gordilho.

