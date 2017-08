Agência br lança campanha contra o machismo na indústria publicitária

Nao, nao é “mimimi”. As mulheres que trabalham na indústria publicitária sabem que o machismo nao está apenas nos outdoors e nos comerciais de TV – ele começa dentro das agências. Para ampliar esse debate, a agência paraibana TagZag realizou uma pesquisa com 200 publicitárias dos 9 estados do Nordeste brasileiro e concluiu, entre outras coisas, que 71% delas já sofreram assédio no ambiente de trabalho. Os dados completos podem ser acessados no hotsite essecaseefoda.com.br, e fazem parte de uma campanha para alertar o mercado sobre o problema. A campanha também marca o Dia Mundial da Igualdade Feminina, comemorado nesse sábado, dia 26 de agosto – igualdade essa que ainda está longe de se tornar realidade. “As agências sao vistas como ambiente de vanguarda e mente aberta, mas nós ouvíamos relatos de uma realidade bem diferente. Quisemos medir isso e fazer o mercado se atentar sobre o assunto”, diz Mariana Craveiro, COO da TagZag. Para Carol Crozara, head of digital da TagZag, “ficar em silêncio só ajuda a manter o ambiente confortável para os assediadores.” O site da campanha também apresenta “cases” reais com depoimentos anônimos coletados dentro da pesquisa. Ouvir piada machista, receber cantada de clientes e chefes, ser julgada pela aparência e até ganhar menos que um colega homem na mesma funçao fazem mais parte do dia a dia das publicitárias do que se imagina.

