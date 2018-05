Agência brasileira adota processo de seleçao às cegas

A Artplan anuncia que agora conta com uma plataforma de recrutamento para seleçao às cegas – o que afirma ser uma iniciativa inédita no mercado publicitário brasileiro. O projeto é feito em parceria com a EMPREGARE.com, Software de Recrutamento e Seleçao Inteligente. Esse novo modelo de seleçao pretende evitar o viés inconsciente do contratante que tende a optar por perfis semelhantes de candidatos. Com este projeto, ao anunciar uma nova vaga, a agência retira do currículo todas as informaçoes consideradas desnecessárias para uma 1ª fase de recrutamento, como nome, gênero, foto, estado civil, idade, endereço, redes sociais, instituiçao da formaçao acadêmica e dos cursos extracurriculares, nome e porte da empresa na experiência anterior e número de filhos. Após essa 1ª etapa, os selecionados seguem para as demais fases do processo, como testes situacionais e de competências, para só entao chegar à fase de entrevistas por telefone e/ou presenciais. “A Seleçao às Cegas é parte fundamental de um plano de diversidade muito mais amplo que estamos trabalhando para termos uma agência mais inclusiva e respeitosa”, diz Flávia Campos, Diretora Geral de Planejamento da Artplan Sao Paulo e líder do Comitê de Diversidade da agência.

