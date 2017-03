Agência pede ajuda para inscrever campanha em Cannes – se ganhar promete derreter o Leao

Inscrever uma peça em Cannes é bem caro. Caro nível € 695 por peça na categoria Print & Publishing – mais de R$ 2.300. Também é por isso – além de talento e criatividade, obviamente – que agências grandes conseguem levar tantos Leoes para casa. Nao é o caso da Gloryparis, uma pequena agência de Paris que gostaria de inscrever apenas uma campanha no Cannes Lions deste ano – a campanha criada para a publicaçao INfluencia que denuncia a “infobesidade”, descrita como “uma pandemia moderna em que absorvemos toneladas de conteúdo intelectual de baixa qualidade todos os dias, sem checar suas fontes.” Como seus recursos financeiros sao escassos, a agência lançou uma campanha de financiamento coletivo no Kickstarter – quer arrecadar pelo menos € 2000 para inscrever a campanha “Buff Your Brain” na categoria de mídia impressa; veja as peças abaixo. Se conseguir mais, vai inscrevê-la também nas categorias Film e Media. E caso a agência de fato ganhe um Leao, promete derreter o troféu e compartilhar as partes resultantes do derretimento com todos que contribuíram para a realizaçao do seu sonho. Vai um Leao derretido aí? ;-) Saiu no AdFreak.

