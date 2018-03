Agências | WMcCann tem nova Diretora de Mídia

A WMcCann anuncia Patrícia Calheiros como diretora de mídia. Com mais de 10 anos de experiência no mercado publicitário e atuaçao em agências como JWT, DM9 e Publicis, Patrícia acumula em sua carreira trabalhos com anunciantes de diversos setores e diferentes perfis de negócio. Além das agências, Patrícia trabalhou também no Google Brasil. Para André França, diretor-geral de mídia da WMcCann, “trazer uma profissional completa como a Patrícia, com ampla bagagem digital e com esse olhar para as novas necessidades da propaganda, traduz esse nosso novo momento da WMcCann”.

