Agora ou nunca – loja cria ofertas relâmpago de apenas 15 segundos no YouTube

O conceito de ‘pegar ou largar‘ nunca foi tao extremo – a Yoox, loja italiana que vende roupas de luxo, criou anúncios de 15 segundos no YouTube, com ofertas de duraçao relâmpago de itens únicos e exclusivos. É uma espécie de desafio ao consumidor. Se ele ‘largar‘, perde sua chance – ao menos com aquele item, que nao poderá ser mais encontrado, nem mesmo nas lojas da Yoox. A oferta entao segue para outro consumidor. “Em outras palavras, é agora ou nunca“, diz a marca. Quer tentar a sorte? Infelizmente, as propagandas da Yoox atualmente estao sendo veiculadas apenas nos EUA, na Itália, no Japao e na Coreia do Sul. Nota do AdFreak.

publicidade publicidade