Ainda dá tempo – Concurso Sardinhas Festas de Lisboa 2018

E lá vem elas de novo… Sardinhas de tudo o que é jeito para enfeitar as ruas e os espaços públicos das Festas de Lisboa 2018. Um concurso aberto a todo o mundo e com 2 mil euros de prêmio para as 5 vencedoras que serao escolhidos por um júri. Leia o regulamento e participe. Até o dia 19 de março está aberta a temporada, digo, pescaria… ;-)

Veja as vencedoras de anos anteriores:

Concurso escolheu as 5 sardinhas vencedoras para representar as ‘Festas de Lisboa’ ;-)

As sardinhas vencedoras das ‘Festas de Lisboa 2016’ – belas, famosas e da rua

publicidade publicidade