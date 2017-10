Ainda é só conspiraçao? Mais indícios de que o Facebook ouve tudo que vc fala

Já deve ter acontecido com vc ou alguém que vc conhece – quando acessa o Facebook, encontra anúncios de produtos ou serviços relacionados a conversas de voz que vc teve, e cujo assunto vc nunca chegou a pesquisar via texto na internet. Depoimentos de situaçoes como essa têm se multiplicado nos últimos tempos, dando a entender que o Facebook ouve o que vc fala o tempo todo. No Reddit, um novo relato que soa como comprovaçao – “Eu testei isso numa noite dessas colocando meu telefone próximo de uma TV que coloquei em um canal espanhol. Eu nao falo espanhol. Pela manhã, recebi anúncios em espanhol. Acho que isso é mais do que uma conspiraçao”. Apenas mais um indício de que o Facebook “é todo ouvidos”, teoria que já tem circulado na internet há um bom tempo. A rede social, aliás, continua negando as acusaçoes, como informa a BBC.

