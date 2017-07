Air France tem seu próprio chiclete para aliviar pressao nos ouvidos dos passageiros

Um chiclete comum dá conta do serviço, mas para aliviar a pressao e a dor de ouvido que muitos passageiros sentem na hora da decolagem e do pouso, a Air France criou seu próprio chiclete – o ‘La Gomme à Mâcher’. O produto vem em 2 sabores tipicamente franceses – macaron de pistache e crème brûlée –, e é produzido na França com ingredientes 100% naturais. A companhia aérea vai distribuir os chicletes nos voos de Paris a Los Angeles, San Francisco e Cidade do México. Os lounges da Air France nos aeroportos parisienses Charles de Gaulle e Orly também terao os produtos à disposiçao. A ideia foi da agência BETC, de Paris. Via Creativity.

