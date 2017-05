Além de Tony Ramos, JBS deve perder outros garotos-propaganda de peso

Após a revelaçao da compra de políticos pela JBS, Tony Ramos, garoto-propaganda da Friboi – uma das marcas do grupo – se disse “surpreso”, “triste” e “melancólico”. Já começou a discutir com seus advogados o rompimento do contrato com a empresa. Segundo Keila Jimenez, colunista do R7, a apresentadora Ana Maria Braga – que chegou a ser nomeada “embaixadora” da Academia de Carnes Friboi – também nao quer mais seu nome associado à marca. Fátima Bernardes, Palmirinha, os chefs Alex Atala e Olivier Anquier e Ana Paula Padrao – garota-propaganda do Banco Original, também do grupo JBS – sao outros famosos que podem, muito em breve, abandonar o barco.

