Alexandre Grynberg é o novo VP de Atendimento da AlmapBBDO

Com quase 3 décadas de experiência no mercado, Alexandre Grynberg deixa suas funçoes executivas na Dogs Can Fly Content Co. e passa a integrar o time da AlmapBBDO liderada pelos sócios Cintia Gonçalves e Luiz Sanches, ocupando a Vice-Presidência de Atendimento na equipe do VP Executivo de Operaçoes e Negócios, Filipe Bartholomeu. Grynberg tem passagem por agências como Lew’Lara, W/Brasil, DM9DDB, Africa e NBS. Também foi sócio fundador da Cápsula Comunicaçao, agência incorporada à rede TBWA, e da Hello Interactive, agência digital parceira do Grupo ABC. De 2015 até o momento, esteve à frente da produtora de audiovisual Dogs Can Fly Content Co., como CEO e, posteriormente, conselheiro.

publicidade publicidade