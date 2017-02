Alinne Rosa, jurada do X Factor Brasil, estará na ediçao de outono da Playboy

A cantora Alinne Rosa, jurada da 1ª ediçao do X Factor Brasil, da Band, será a próxima entrevistada da seçao 20P da revista Playboy, que chega às bancas no final do mês de março. A cantora também estrela um ensaio sensual para a publicaçao, o 1º de sua carreira. “Nunca tinha feito ensaio sensual e adorei. Sai de lá me sentindo poderosa”, afirma Alinne, que publicou uma foto dos bastidores em seu Instagram e perguntou aos seus seguidores “Qual foi a última vez que você fez algo pela 1ª vez?” A foto é de Vitor Pickersgill.

