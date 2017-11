All Star na chuva – Converse desenvolve tênis mais resistentes à água

Se você já saiu na chuva com tênis da Converse (entre os quais está o clássico All Star), sabe que essa nao é uma boa ideia. Mas as coisas estao mudando. A Converse está lançando uma linha de produtos chamada Urban Utility, com tênis e roupas mais resistentes à água. A linha foi desenvolvida em parceria com a Gore, criadora do tecido Gore-Tex, feito para ser à prova d’água. Claro, os novos tênis nao sao exatamente botas, mas pelo menos nao se transformam naquela coisa molhada e desagradável. O preço nao é dos mais acessíveis – há modelos por 150 e 160 dólares. Nota do Mashable.

