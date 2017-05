AlmapBBDO anuncia mudanças na liderança da agência

Rodrigo Andrade vai assumir, a convite da BBDO, a responsabilidade de Finanças e Gestao do grupo na América Latina. A partir de agora, a liderança da agência segue com Cintia Gonçalves, sócia e diretora de Estratégia e Operaçoes, e Luiz Sanches, sócio e diretor geral de Criaçao. Filipe Bartholomeu passa a desempenhar a posiçao de VP Executivo de Operaçoes e Negócios da AlmapBBDO e do grupo. “Assim como nós, Filipe está há muitos anos na agência, tem o DNA e a cultura da Almap de hoje e representa muito bem a Almap de amanhã“, afirmam Cintia e Luiz. Filipe trabalha há 18 anos na AlmapBBDO e nos últimos anos atua como VP de Atendimento.

