Amazon bate recorde – maior instalaçao construída por 1 anunciante na Times Square

A Amazon acaba de quebrar um recorde – é dona da maior instalaçao já construída por um anunciante na Times Square, cenário disputadíssimo de campanhas publicitárias das mais famosas marcas mundiais. A estrutura, de 24 metros de altura – o equivalente a um prédio de 7 andares –, anuncia o Amazon Music, serviço de streaming de músicas, com uma réplica gigante do Amazon Echo, smart speaker desenvolvido pela Amazon. O outdoor divulga um recurso específico da assistente virtual Alexa – a busca por uma música através de um trecho da letra – “Alexa, toque a música que diz… ‘Love is all you need’”. Até entao, o maior outdoor na Times Square era um anúncio de 1940 da Pepsi. Via Adweek.

publicidade publicidade