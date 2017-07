Ambev lança nova linha de mini garrafas retornáveis

A Ambev divulga sua lança nova linha de garrafas retornáveis com comunicaçao desenvolvida pela CP+B Brasil. O objetivo do projeto é estimular o acesso do consumidor a produtos ecologicamente mais viáveis e com custo de 20% a 30% menor, avisa a empresa. Com foco nas garrafas retornáveis de 300ml de Skol, Brahma e Antarctica, a agência criou o conceito “Tudo que é bom retorna”. Segundo a agência, a criaçao do nome “mini retornáveis” aliada ao design das garrafinhas com uma nova identidade visual, impressa em alto relevo, foi uma estratégia para modernizar o produto com um toque retrô. Também faz parte da campanha um site que informa os postos de troca das mini garrafas. Já o comercial traz figuras do passado que voltaram para retornar suas garrafinhas, como um astronauta, um aventureiro que voltou de uma expediçao e uma personagem de um clipe dos anos 1980. A produçao é da Sentimental Filme – veja acima na versao desktop ou mais abaixo na versao mobile.

publicidade publicidade