Amnistia Portugal – como salvar vidas doando 0,5% no imposto de renda

A ideia é simples, mas a causa é poderosa e desafiadora – fazer com que os portugueses ajudem a Amnistia Internacional Portugal a salvar vidas, contribuindo com 0,5% nas declaraçoes do imposto de renda para a organizaçao que promove os direitos humanos no mundo. A peça principal da campanha é um vídeo interativo que explica, braçada a braçada, como se deve fazer para ter “um mundo melhor, 0,5% de cada vez”. Outros materiais foram criados – spot de rádio, açoes de rua e mupi. Campanha da Ogilvy.

